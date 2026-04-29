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Ukončeno
Podpora
HD2623/55
Ukončeno
User Manual Philips
Topinkovač se širokými otvory a funkcí proměnlivé šířky, díky které dostanete rovnoměrně opečené topinky, ať už jsou silné či tenké. Včetně integrovaného rozpékače pečiva a výsuvné zásuvky na drobky. Bezpečné použití díky provedení Cool Wall, funkci High lift a tlačítku zrušení.