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Topinkovač

Ukončeno

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Topinkovač

HD2623/55

Topinkovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips

  • PDF soubor, 1 MB
  • 13 March 2026

Topinkovač se širokými otvory a funkcí proměnlivé šířky, díky které dostanete rovnoměrně opečené topinky, ať už jsou silné či tenké. Včetně integrovaného rozpékače pečiva a výsuvné zásuvky na drobky. Bezpečné použití díky provedení Cool Wall, funkci High lift a tlačítku zrušení.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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