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Kolekce Daily Topinkovač – 2 krajíčky, široký otvor, černý

Ukončeno

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Kolekce DailyTopinkovač – 2 krajíčky, široký otvor, černý

HD2581/90

Kolekce Daily Topinkovač – 2 krajíčky, široký otvor, černý

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Uživatelská příručka

  • PDF soubor
  • 6 April 2026

Tento kompaktní topinkovač má 8 nastavení a 2 velké proměnlivé otvory, díky čemuž dosáhnete rovnoměrného opečení bez ohledu na typ pečiva. Integrovaný rozpékač též umožňuje snadno rozehřát váš oblíbený typ žemlí, pečiva a rohlíků.

  • PDF soubor
  • 11 May 2026

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