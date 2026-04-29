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Kolekce Daily Topinkovač – 2 krajíčky, široký otvor, černý
Ukončeno
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HD2581/90
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Uživatelská příručka
Tento kompaktní topinkovač má 8 nastavení a 2 velké proměnlivé otvory, díky čemuž dosáhnete rovnoměrného opečení bez ohledu na typ pečiva. Integrovaný rozpékač též umožňuje snadno rozehřát váš oblíbený typ žemlí, pečiva a rohlíků.
Vše (1)
Jaké nastavení propečení bych měl(a) u topinkovače Philips použít?
TÁCEK NA DROBKY, ČERNÝ
Z mého topinkovače Philips vychází kouř
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