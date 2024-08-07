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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
8 nastavení
Integrovaný rozpékač pečiva
Kompaktní provedení
8 nastavení umožňuje přípravu různých typů pečiva bez nebezpečí spálení. Nastavte tmavost podle svého přání a udělejte si topinku tak, jak ji máte rádi.
2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti pečiva. Díky samovystřeďovací funkci je pečivo umístěno stále uprostřed, aby se opeklo rovnoměrně z obou stran.
Integrovaný držák na pečivo na ohřívání vašich oblíbených žemlí, pečiva a rohlíků.
4.9
z 5
103
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Výhody
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Fanda11111
05/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Maximální spokojenost
Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Daisynka411
10/05/2022
Česká republika
Super
Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač