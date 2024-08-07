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  • Křupavé, dozlatova opečené topinky každý den
  • Křupavé, dozlatova opečené topinky každý den

Ukončeno

Kolekce DailyTopinkovač – 2 krajíčky, široký otvor, černý

HD2581/90

4.9
| (103) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Křupavé, dozlatova opečené topinky každý den
Tento kompaktní topinkovač má 8 nastavení a 2 velké proměnlivé otvory, díky čemuž dosáhnete rovnoměrného opečení bez ohledu na typ pečiva. Integrovaný rozpékač též umožňuje snadno rozehřát váš oblíbený typ žemlí, pečiva a rohlíků.
Zobrazit všechny výhody

S 8 nastaveními a integrovaným rozpékačem pečiva

Křupavé, dozlatova opečené topinky každý den

  • 8 nastavení

  • Integrovaný rozpékač pečiva

  • Kompaktní provedení

8 nastavení tmavosti podle vašeho přání.

8 nastavení tmavosti podle vašeho přání.

8 nastavení umožňuje přípravu různých typů pečiva bez nebezpečí spálení. Nastavte tmavost podle svého přání a udělejte si topinku tak, jak ji máte rádi.

2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti pečiva

2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti pečiva

2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti pečiva. Díky samovystřeďovací funkci je pečivo umístěno stále uprostřed, aby se opeklo rovnoměrně z obou stran.

Integrovaný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí

Integrovaný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí

Integrovaný držák na pečivo na ohřívání vašich oblíbených žemlí, pečiva a rohlíků.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

103

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Výhody

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Maximální spokojenost

Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

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