Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vaření
Všechny řady
Kolekce Daily Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov
Podpora
HD2516/90
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Toaster - English (US)
Vše (2)
Mohu pomocí topinkovače Philips ohřívat housky nebo croissanty?
Jaké nastavení propečení bych měl(a) u topinkovače Philips použít?
TÁCEK NA DROBKY, ČERNÝ
Z mého topinkovače Philips vychází kouř
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme