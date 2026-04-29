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Sendvičovač
Ukončeno
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HD2430/80
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User Manual Philips Sandwich maker
Jeden pohodlný přístroj k výrobě sendvičů, vaflí a grilování oblíbených pokrmů!
Z mého sendvičovače nebo přístroje na výrobu panini Philips vychází kouř
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