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Sendvičovač

Ukončeno

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Sendvičovač

HD2430/80

Sendvičovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF soubor, 6.7 MB
  • 11 March 2024

Jeden pohodlný přístroj k výrobě sendvičů, vaflí a grilování oblíbených pokrmů!

  • PDF soubor
  • 19 January 2026

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