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WardrobeCare Integrované žehlicí prkno
Ukončeno
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GC9940/05
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Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)
EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)
Zás. proti vodnímu kameni
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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