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WardrobeCare Integrované žehlicí prkno

Ukončeno

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WardrobeCareIntegrované žehlicí prkno

GC9940/05

WardrobeCare Integrované žehlicí prkno

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)

  • PDF soubor, 524.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)

  • PDF soubor, 53.9 kB
  • 13 March 2026

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