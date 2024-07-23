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  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
  • Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.

PerfectCare EliteParní generátor

GC9642/60

4.8
| (435) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.
PerfectCare Elite od společnosti Philips přináší žehlení a rychlé výsledky bez námahy. Díky technologii OptimalTEMP nyní můžete žehlit vše od džínů až po hedvábí, aniž byste museli nastavovat teplotu. Zaručujeme, že žádném oděvu, který je možné žehlit, nikdy nic nespálíte.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.

Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.

  • Maximální tlak 7,2 bar

  • Parní ráz až 490 g

  • 1,8litrová nádržka na vodu

  • Odnímatelná nádržka na vodu

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Mimořádně rychlé žehlení je tu i pro vás díky revoluční technologii. Výkonné a nepřetržité napařování se vypořádá s těmi nejodolnějšími záhyby a i silnější tkaniny budou snadno a rychle zase hladké. Kromě toho je tu pro případ potřeby parní ráz, ideální pro vertikální napařování nebo obzvlášť nepoddajné záhyby.

Velká vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody

Velká vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody

Odnímatelná nádržka na vodu vám umožní vodu kdykoli snadno doplnit, aniž byste museli spotřebič vypnout. Nádržka má velký plnicí otvor, takže ji můžete snadno doplnit pod kohoutkem. Díky objemu 1,8 l můžete žehličku používat bez doplnění nádržky nepřetržitě až 2 hodiny.

Úspora energie díky režimu ECO

Úspora energie díky režimu ECO

Díky režimu ECO ušetříte energii, aniž by to ovlivnilo výsledky žehlení. Režim ECO využívá snížené množství páry, ale stále dost na vyžehlení všech vašich oděvů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

435

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

23/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší žehlení

Starší model dosloužil tak máme novou, bez diskuze top

Výhody

Vše

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parní generátor

20/06/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektně rychlý pomocnik

Po několika žehlení s touto žehličkou se manželce práce několikanásobně urychlila. Dostatečný výkon zajistí opravdu rychlé žehlení i více vrstev látky. Do přístroje lijeme přefiltrování odvápněnou vodu.

Výhody

Rychlost žehlení a lehčí žehlička do ruky

Nevýhody

Zatím nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor

26/09/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výrobek!

Výrobek splnil všechny moje přání, velmi praktický. Žehlí rychle a je velmi lehký

Výhody

Rychlé žehlení

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu