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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Maximální tlak 7,2 bar
Parní ráz až 490 g
1,8litrová nádržka na vodu
Odnímatelná nádržka na vodu
Mimořádně rychlé žehlení je tu i pro vás díky revoluční technologii. Výkonné a nepřetržité napařování se vypořádá s těmi nejodolnějšími záhyby a i silnější tkaniny budou snadno a rychle zase hladké. Kromě toho je tu pro případ potřeby parní ráz, ideální pro vertikální napařování nebo obzvlášť nepoddajné záhyby.
Odnímatelná nádržka na vodu vám umožní vodu kdykoli snadno doplnit, aniž byste museli spotřebič vypnout. Nádržka má velký plnicí otvor, takže ji můžete snadno doplnit pod kohoutkem. Díky objemu 1,8 l můžete žehličku používat bez doplnění nádržky nepřetržitě až 2 hodiny.
Díky režimu ECO ušetříte energii, aniž by to ovlivnilo výsledky žehlení. Režim ECO využívá snížené množství páry, ale stále dost na vyžehlení všech vašich oděvů.
Ocenění
4.8
z 5
435
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
ZM1963
23/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nejlepší žehlení
Starší model dosloužil tak máme novou, bez diskuze top
Výhody
Vše
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parní generátor
Likvi
20/06/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfektně rychlý pomocnik
Po několika žehlení s touto žehličkou se manželce práce několikanásobně urychlila. Dostatečný výkon zajistí opravdu rychlé žehlení i více vrstev látky. Do přístroje lijeme přefiltrování odvápněnou vodu.
Výhody
Rychlost žehlení a lehčí žehlička do ruky
Nevýhody
Zatím nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor
Apple13
26/09/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výrobek!
Výrobek splnil všechny moje přání, velmi praktický. Žehlí rychle a je velmi lehký
Výhody
Rychlé žehlení
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Elite GC9635/20 Parní generátor