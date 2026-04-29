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PerfectCare Expert Parní generátor

Ukončeno

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PerfectCare ExpertParní generátor

GC9231/02

PerfectCare Expert Parní generátor

Ukončeno

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9231/02 - English (US)

  • PDF soubor, 25.6 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Family Garment Sanitizer

  • PDF soubor, 2.8 MB
  • 13 March 2024

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