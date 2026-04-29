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PerfectCare Expert Plus Parní generátor
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GC8962/40
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)
GC8900 series_UM_EEU1_4239 001 13531_user manual
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z žehličky Philips s parním generátorem?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
řada 500Odžmolkovač
Žehlicí prkno je mokré a na podlaze je voda
Parní ráz v žehličce Philips s parním generátorem nefunguje
Žehlička Philips s parním generátorem při vertikálním napařování neodstraňuje záhyby
Žehlička Philips s parním generátorem se již nezahřívá
Z knoflíku pro odstraňování vodního kamene a zpod základny žehličky Philips s parním generátorem uniká voda/pára
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