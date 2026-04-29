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Řada 8000 Ruční napařovač
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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Je bezpečné dotýkat se svého oblečení napařovačem na oděv Philips?
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Z hlavy napařovače na oděv Philips odkapávají kapky vody
Rukojeť napařovače na oděv Philips vibruje nebo vydává zvuk čerpání
Napařovač na oděv Philips vydává po použití hluk a páru
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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