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Řada 8000 Ruční napařovač

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Řada 8000Ruční napařovač

GC800/80

Řada 8000 Ruční napařovač

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Návody a dokumentace

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF soubor, 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF soubor, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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