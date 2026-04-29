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PerfectCare Compact Plus Parní generátor
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GC7933/30
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UKCA Declaration Dexter - English (US)
Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z žehličky Philips s parním generátorem?
Jak vyčistit žehlicí plochu žehličky Philips s parním generátorem
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
PerfectCare Compact PlusOdnímatelná nádržka na vodu k žehličce
PerfectCare Compact PlusNáhradní nádoba Calc Clean pro vaši žehličku
řada 500Odžmolkovač
Žehlička Philips s parním generátorem nevytváří páru
Žehlicí prkno je mokré a na podlaze je voda
Parní ráz v žehličce Philips s parním generátorem nefunguje
Žehlička Philips s parním generátorem při vertikálním napařování neodstraňuje záhyby
Žehlička Philips s parním generátorem se již nezahřívá
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