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7400 series Systémová žehlička

Ukončeno

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7400 seriesSystémová žehlička

GC7430/02

7400 series Systémová žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips 7400 series Pressurised steam generator

  • PDF soubor, 1.8 MB
  • 16 March 2024

Výrobky série 7400 byly vytvořeny, aby urychlily žehlení od začátku do konce. Systémové žehličky jsou připraveny k použití během 2 minut. Síla páry žehličky GC7430/02 pod tlakem urychluje žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a velký otvor pro doplnění vody umožňuje vodu snadno a rychle doplnit.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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