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Ukončeno
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GC7430/02
Ukončeno
User Manual Philips 7400 series Pressurised steam generator
Výrobky série 7400 byly vytvořeny, aby urychlily žehlení od začátku do konce. Systémové žehličky jsou připraveny k použití během 2 minut. Síla páry žehličky GC7430/02 pod tlakem urychluje žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a velký otvor pro doplnění vody umožňuje vodu snadno a rychle doplnit.