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Ukončeno
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GC7320
Ukončeno
User Manual Philips Pressurised steam generator
Model GC7320 byl vytvořen, aby urychlil žehlení od začátku do konce. Připraven k použití je během 2 minut. Síla páry pod tlakem urychluje žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a obzvláště velký otvor pro doplnění vody ve tvaru nálevky umožňuje vodu kdykoliv snadno a rychle doplnit.