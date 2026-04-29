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GC7230

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Pressurised steam generator

  • PDF soubor, 2.7 MB
  • 16 March 2024

Model GC7230 byl vytvořen, aby urychlil žehlení od začátku do konce. Připraven k použití je během 2 minut. Síla páry pod tlakem urychluje žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a obzvláště velký otvor pro doplnění vody ve tvaru nálevky umožňuje vodu kdykoliv snadno a rychle doplnit.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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