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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Max. tlak čerpadla 5,2 baru
Parní ráz až 300 g
Pevná 1,5l nádržka na vodu
Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládne i ty nejsilnější tkaniny. S použitím maximálního parního rázu se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Parní generátor se také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.
Náš vestavěný systém odstraňování vodního kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje nádobu, se kterou je odstranění vodního kamene snadné. To znamená, že nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají žádné další výdaje.
Lehký, kompaktní formát se výborně skladuje a dobře sedí na žehlicím prkně. Díky exkluzivní technologii ProVelocity jsou naše parní generátory menší a kompaktnější než kdy dřív.
Ocenění
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Marilyn19
16/08/2020
Hrvatska
Odlična!!!
Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!
Výhody
Odlična je
Nevýhody
/
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Filip31
11/03/2023
Srbija
Odlična pegla
Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Паф2
15/03/2022
България
Чудесна
Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Ve srovnání s napařovací žehličkou Philips PowerLife