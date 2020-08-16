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  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
  • Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*

Ukončeno

FastCare CompactParní generátor

GC6722/20

5
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*
Silná, nepřetržitá pára pracuje rychleji než napařovací žehlička. Nádržka na vodu se snadno doplňuje a nahřátí funguje rychle. Kompaktní a lehký pro snadné skladování.
Zobrazit všechny výhody

Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*

  • Max. tlak čerpadla 5,2 baru

  • Parní ráz až 300 g

  • Pevná 1,5l nádržka na vodu

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládne i ty nejsilnější tkaniny. S použitím maximálního parního rázu se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Parní generátor se také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Náš vestavěný systém odstraňování vodního kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje nádobu, se kterou je odstranění vodního kamene snadné. To znamená, že nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají žádné další výdaje.

Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování a používání

Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování a používání

Lehký, kompaktní formát se výborně skladuje a dobře sedí na žehlicím prkně. Díky exkluzivní technologii ProVelocity jsou naše parní generátory menší a kompaktnější než kdy dřív.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlična!!!

Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!

Výhody

Odlična je

Nevýhody

/

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

11/03/2023

Srbija

Srbija

Odlična pegla

Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

15/03/2022

България

България

Чудесна

Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

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  1. Ve srovnání s napařovací žehličkou Philips PowerLife