Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Žehlení
Všechny řady
Systém All-in-One 8000 Series Žehlicí systém vše v jednom
Podpora
GC628/80
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Stojanový napařovač na oděv Philips vydává vrzavé zvuky
Hadice mého žehlicího systému „vše v jednom“ Philips a napařovače Philips se během používání zahřívá.
Z hlavy stojanového napařovače na oděv Philips odkapává voda
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme