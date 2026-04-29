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ComfortTouch Plus Napařovač
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GC558/30
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EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Plus Garment Steamer GC558/30 - English (US)
User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Ze základny stojanového napařovače na oděv Philips uniká voda
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
řada 500Odžmolkovač
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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