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ComfortTouch Ruční napařovač oděvů

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ComfortTouchRuční napařovač oděvů

GC552/40

ComfortTouch Ruční napařovač oděvů

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC552/40 - English (US)

  • PDF soubor, 953.6 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer

  • PDF soubor, 528.2 kB
  • 16 March 2024

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