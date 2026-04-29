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Azur 4000 Series Napařovací žehlička
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GC4556/60
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Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
Napařovací žehlička Azur a Azur 7500Náhradní zásobník na shromažďování vodního kamene
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“
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