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Azur Performer Plus Napařovací žehlička
Ukončeno
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GC4521/20
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4521/20 - English (US)
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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