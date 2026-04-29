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Azur Ionic Napařovací žehlička

Ukončeno

Podpora

Azur IonicNapařovací žehlička

GC4440

Azur Ionic Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF soubor, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Pro snadné odstranění nejodolnějších záhybů potřebujete žehličku s ionizací DeepSteam. Spolu s žehlicí plochou SteamGlide umožňuje skvělé klouzání s mohutným výstupem páry, která proniká hluboko do oblečení.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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