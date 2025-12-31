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Ukončeno
GC4325
Napařovací žehlička Philips s trvalým výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Jedinečná napařovací špička Steam Tip kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné dostat se do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
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