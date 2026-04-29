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PerfectCare Parní žehlička
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GC3920/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3920/20 - English (US)
GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“
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