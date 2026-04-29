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Azur Performer Napařovací žehlička

Ukončeno

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Azur PerformerNapařovací žehlička

GC3811/70

Azur Performer Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Eco passport Philips Azur Performer Steam iron - English (US)

  • PDF soubor, 141.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3811/70 - English (US)

  • ZIP soubor, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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