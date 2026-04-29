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EnergyCare Napařovací žehlička
Ukončeno
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GC3760/32
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Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří 20 %* energie, neboť eliminuje nevyužitou páru.
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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