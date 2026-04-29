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EcoCare Napařovací žehlička

Ukončeno

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EcoCareNapařovací žehlička

GC3721/32

EcoCare Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří 20 %* energie, neboť eliminuje nevyužitou páru.

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  • 31 March 2024

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