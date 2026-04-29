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Steam&Go 2-in-1 Ruční napařovač

Ukončeno

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Steam&Go 2-in-1Ruční napařovač

GC330/47

Steam&Go 2-in-1 Ruční napařovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Important Information Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF soubor, 496.4 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF soubor, 1.9 MB
  • 13 March 2026

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