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Steam&Go 2-in-1 Ruční napařovač
Ukončeno
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GC330/47
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Important Information Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
User Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
řada 500Odžmolkovač
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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