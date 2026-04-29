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Napařovací žehlička

Ukončeno

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Napařovací žehlička

GC3106/02

Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Steam iron

  • PDF soubor, 11.8 MB
  • 4 May 2024

EasyCare - Pomáhá snadno dosáhnout elegantního vzhledu!

  • PDF soubor
  • 4 December 2025

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