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PowerLife Plus Napařovací žehlička

Ukončeno

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PowerLife PlusNapařovací žehlička

GC2986/40

PowerLife Plus Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF soubor, 2.1 MB
  • 12 March 2024

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF soubor, 424.1 kB
  • 16 March 2024

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