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PowerLife Napařovací žehlička
Ukončeno
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GC2930/30
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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2930/30 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerLife Steam iron - English (US)
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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