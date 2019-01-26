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Ukončeno
Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a tabletě pro odstraňování vodního kamene vám tato praktická žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!
2 100 W
Parní ráz 35 g/min
Parní ráz 95 g
Příkon 2 100 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.
Neustálý výstup páry až 35 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Díky parnímu rázu 95 g budete moci snadno odstranit nejodolnější záhyby.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur