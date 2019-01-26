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  • Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
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  • Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
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Ukončeno

PowerLifeNapařovací žehlička

GC2920/02

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a tabletě pro odstraňování vodního kamene vám tato praktická žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!

Zobrazit všechny výhody

Žehlička s žehlicí plochou SteamGlide

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

  • 2 100 W

  • Parní ráz 35 g/min

  • Parní ráz 95 g

Nepřetržitý mohutný výstup páry

Nepřetržitý mohutný výstup páry

Příkon 2 100 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.

Trvalý výstup páry až 35 g/min

Trvalý výstup páry až 35 g/min

Neustálý výstup páry až 35 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Parní ráz až 95 g odstraní i nejodolnější záhyby

Parní ráz až 95 g odstraní i nejodolnější záhyby

Díky parnímu rázu 95 g budete moci snadno odstranit nejodolnější záhyby.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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