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PowerLife Napařovací žehlička

Ukončeno

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PowerLifeNapařovací žehlička

GC2907/20

PowerLife Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF soubor, 3.8 MB
  • 24 March 2026

Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická žehlička nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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