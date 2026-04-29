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Ukončeno
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GC2907/20
Ukončeno
User Manual Philips PowerLife Steam iron
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická žehlička nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!