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2800 series Napařovací žehlička

Ukončeno

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2800 seriesNapařovací žehlička

GC2840/02

2800 series Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF soubor, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF soubor, 1.9 MB
  • 13 March 2026

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