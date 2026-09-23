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Ukončeno
GC2840/02
Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, příkonu 2 200 W pro stálý a vysoký výstup páry a tabletám pro odstraňování vodního kamene vám žehlička Philips GC2840/02 nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!
2200 W
Bumper
Trvalý výstup páry až 32 g/min usnadňuje odstraňování přehybů.
Parní ráz až 100 g umožní snadno odstranit i ty nejodolnější záhyby.
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
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