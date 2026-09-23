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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Ukončeno

2800 seriesNapařovací žehlička

GC2840/02

1 Ocenění

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, příkonu 2 200 W pro stálý a vysoký výstup páry a tabletám pro odstraňování vodního kamene vám žehlička Philips GC2840/02 nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!

Zobrazit všechny výhody

Žehlička s novou žehlicí plochou SteamGlide

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

  • 2200 W

  • Bumper

Trvalý výstup páry až 32 g/min usnadňuje odstraňování přehybů

Trvalý výstup páry až 32 g/min usnadňuje odstraňování přehybů.

Parní ráz 100 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz 100 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz až 100 g umožní snadno odstranit i ty nejodolnější záhyby.

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

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