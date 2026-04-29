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EasySpeed Plus Napařovací žehlička
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GC2142/40
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Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron
User Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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