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1700 series Napařovací žehlička

Ukončeno

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1700 seriesNapařovací žehlička

GC1820/02

1700 series Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF soubor, 1.6 MB
  • 12 March 2024

Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve. Tato kvalitní žehlička se zvláštní prodlouženou špičkou, jedinečně navrženými otvory pro vypouštění par a snadno klouzavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlost.

  • PDF soubor
  • 26 November 2025

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