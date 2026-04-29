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Ukončeno
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GC1820/02
Ukončeno
User Manual Philips 1700 series Steam iron
Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve. Tato kvalitní žehlička se zvláštní prodlouženou špičkou, jedinečně navrženými otvory pro vypouštění par a snadno klouzavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlost.