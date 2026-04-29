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Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1

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Originální náhradní filtrIntegrovaný filtr 3 v 1

FY4440/30

Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1

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Návody a dokumentace

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF soubor, 274.4 kB
  • 15 March 2024

Naše 3vrstvá filtrace s filtrem NanoProtect HEPA, aktivním uhlím a předfiltrem zajišťuje ochranu před bakteriemi, pylem, prachem, PM2.5, domácími zvířaty a plyny.

  • PDF soubor
  • 29 July 2025