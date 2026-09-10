VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
  • Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky

PureProtect Pet 3000 SeriesFiltr HEPA NanoProtect

FY3110/00

5

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky

Originální náhradní filtr pro čističku vzduchu Philips pro mazlíčky: 4vrstvý systém s předfiltrem, HEPA filtrem, aktivním uhlím a recepturou proti pachům zachycuje zvířecí chlupy, alergeny a odstraňuje pachy z kožešiny, steliva a exkrementů domácích mazlíčků pro čistší vzduch.

Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
PureProtect Pet 3000 Series

PureProtect Pet 3000 Series
Chytrá čistička vzduchu pro domácí zvířata

AC3360/11

Účinně zachycuje chlupy a pachy domácích zvířat

Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky

  • Kompatibilní s modely 3000 Series

  • V krabici: 1 filtr

  • Životnost až 1 rok

  • Originální filtry Philips

Kompatibilní s modely PureProtect Pet 3000 Series

Kompatibilní s modely PureProtect Pet 3000 Series

Náhradní filtr pro čističky vzduchu Philips PureProtect Pet 3000 Series: AC3360. Model čističky vzduchu najdete na spodní straně zařízení.

Čtyřvrstvý HEPA filtr zachytí 99,97 % mimořádně jemných částic

Čtyřvrstvý HEPA filtr zachytí 99,97 % mimořádně jemných částic

Čtyřvrstvý systém kombinuje předfiltr, HEPA filtr, aktivní uhlík a recepturu proti pachům. Zachycuje 99,97 % částic o velikosti až 0,003 mikronů (1) a účinně odstraňuje chlupy domácích zvířat, alergeny, pachy (2), bakterie a viry.

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. (1) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testováno podle DIN71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm, iUTA.

  2. (2) Nezávislá laboratoř ověřila odstranění 5 pachů domácích mazlíčků: sirovodík (H₂S), amoniak (NH₃), metanthiol (CH₃SH), kyselinu octová (CH₃COOH) a trimethylamin (N(CH₃)₃).

  3. (3) Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a používání.