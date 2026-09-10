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Dlouhotrvající svěžest a ochrana pro domácnosti s mazlíčky
Originální náhradní filtr pro čističku vzduchu Philips pro mazlíčky: 4vrstvý systém s předfiltrem, HEPA filtrem, aktivním uhlím a recepturou proti pachům zachycuje zvířecí chlupy, alergeny a odstraňuje pachy z kožešiny, steliva a exkrementů domácích mazlíčků pro čistší vzduch.
Kompatibilní s modely 3000 Series
V krabici: 1 filtr
Životnost až 1 rok
Originální filtry Philips
Náhradní filtr pro čističky vzduchu Philips PureProtect Pet 3000 Series: AC3360. Model čističky vzduchu najdete na spodní straně zařízení.
Čtyřvrstvý systém kombinuje předfiltr, HEPA filtr, aktivní uhlík a recepturu proti pachům. Zachycuje 99,97 % částic o velikosti až 0,003 mikronů (1) a účinně odstraňuje chlupy domácích zvířat, alergeny, pachy (2), bakterie a viry.
Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testováno podle DIN71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm, iUTA.
(2) Nezávislá laboratoř ověřila odstranění 5 pachů domácích mazlíčků: sirovodík (H₂S), amoniak (NH₃), metanthiol (CH₃SH), kyselinu octová (CH₃COOH) a trimethylamin (N(CH₃)₃).
(3) Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a používání.