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Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000iNáhradní Nano Protect S3 filtr

FY1410/30

Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Návody a dokumentace

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF soubor, 403.1 kB
  • 13 March 2026

Originální náhradní filtry pro čističku vzduchu 2 v 1: Filtr HEPA NanoProtect pro ochranu proti znečišťujícím látkám, virům, alergenům a bakteriím

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

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