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Čistička a zvlhčovač vzduchu
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Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i Náhradní Nano Protect S3 filtr
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FY1410/30
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Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
Originální náhradní filtry pro čističku vzduchu 2 v 1: Filtr HEPA NanoProtect pro ochranu proti znečišťujícím látkám, virům, alergenům a bakteriím
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