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Čistička vzduchu řady 600 Filtr HEPA NanoProtect

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Čistička vzduchu řady 600Filtr HEPA NanoProtect

FY0611/30

Čistička vzduchu řady 600 Filtr HEPA NanoProtect

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Návody a dokumentace

Originální náhradní filtry pro vaši čističku vzduchu: 2 v 1 HEPA NanoProtect a předfiltr pro ochranu před znečišťujícími látkami, viry, alergeny a bakteriemi.

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

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