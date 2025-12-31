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FY0611/30
Kompatibilní s modely 600 Series
V krabici: 1 filtr
Životnost 1 rok
Originální filtr Philips
Náhradní filtry pro čističky vzduchu Philips 600 Series: AC0650, AC0651. Model čističky vzduchu je uveden na spodní straně spotřebiče.
Filtry poskytují optimální filtrační výkon po dobu až 1 roku (2), což snižuje náklady a starosti. Předfiltr pravidelně vyměňujte, aby byl zajištěn optimální filtrační výkon.
Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
(1) Ze vzduchu, který projde filtrem, testováno podle DIN 71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm a 0,3 µm, institut iUTA.
(2) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.