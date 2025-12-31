VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
  • Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series

Čistička vzduchu řady 600Filtr HEPA NanoProtect

FY0611/30

Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series
Originální náhradní filtry pro vaši čističku vzduchu: 2 v 1 HEPA NanoProtect a předfiltr pro ochranu před znečišťujícími látkami, viry, alergeny a bakteriemi.
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
600 Series

600 Series
Čistička vzduchu

AC0651/10

Řada 600i

Řada 600i
Čistička vzduchu

AC0650/10

Účinně zachycuje 99,97 % nanočástic (1)

Originální filtr pro čističku vzduchu 600 Series

  • Kompatibilní s modely 600 Series

  • V krabici: 1 filtr

  • Životnost 1 rok

  • Originální filtr Philips

Kompatibilní s modely Philips 600 Series

Kompatibilní s modely Philips 600 Series

Náhradní filtry pro čističky vzduchu Philips 600 Series: AC0650, AC0651. Model čističky vzduchu je uveden na spodní straně spotřebiče.

Filtry s dlouhou životností až 1 rok

Filtry s dlouhou životností až 1 rok

Filtry poskytují optimální filtrační výkon po dobu až 1 roku (2), což snižuje náklady a starosti. Předfiltr pravidelně vyměňujte, aby byl zajištěn optimální filtrační výkon.

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. (1) Ze vzduchu, který projde filtrem, testováno podle DIN 71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm a 0,3 µm, institut iUTA.

  2. (2) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.