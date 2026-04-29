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Čistička a zvlhčovač vzduchu
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Originální náhradní filtr HEPA NanoProtect
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FY0194/30
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Filtr NanoProtect HEPA zajišťuje ochranu před viry, bakteriemi, pylem, prachem, PM2.5 a domácími zvířaty.
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