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Originální náhradní filtr HEPA NanoProtect

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Originální náhradní filtrHEPA NanoProtect

FY0194/30

Originální náhradní filtr HEPA NanoProtect

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Návody a dokumentace

Filtr NanoProtect HEPA zajišťuje ochranu před viry, bakteriemi, pylem, prachem, PM2.5 a domácími zvířaty.

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

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