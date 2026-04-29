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PowerPro Ultimate Bezsáčkový vysavač
Ukončeno
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FC9922/09
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Eco passport Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9922/09 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9922/09 - English (US)
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Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Výstupní filtr
PowerPro UltimateHubice TriActive MAX
PowerPro UltimateNástavec s dlouhým dosahem
Hadice s ergonomickým držadlem
Filtr
PerformerProTeleskopická trubice
Pouzdro filtru
Ergonomické držadlo s dálkovým ovládáním
Kompletní hadice
Turbokartáč
HEPA12 filter pro vysavače
HEPA13 filter pro vysavače
Univerzální adaptér
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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