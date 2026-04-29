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5000 Series Bezsáčkový vysavač
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FC9557/09
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Helios bagless IIB
hubice TriActive+ LED s diodami
PowerPro Compact 3000 SeriesVÝSTUPNÍ FILTR
Sada náhradních filtrů
Hadice
Malá hubice k vysavači
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Světla na hubici vysavače Philips nefungují
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