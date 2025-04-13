3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
900 W
Technologie PowerCyclone 7
Filtr Allergy H13
Hubice TriActive+LED
Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad 50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon, který zajišťuje spolehlivé hloubkové čištění. Zaregistrujte se na adrese philips.com do 3 měsíců od zakoupení a získáte bezplatnou 5letou záruku na motor.
Technologie PowerCyclone 7 zahrnuje aerodynamický design, který minimalizuje odpor vzduchu a zajišťuje stabilní a silný sací výkon. Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve válcové komoře a jedinečné výstupní lopatky efektivně oddělují prach od vzduchu.
Hubice TriActive+ s LED osvětlením zajišťuje viditelnost neviditelného prachu, takže nikdy neminete místo a můžete zajistit nejdůkladnější čištění všech typů tvrdých podlah. Snímač automaticky rozsvítí LED osvětlení, když je hubice používána.
Porozumět recenzím produktů
4.7
z 5
359
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Andy#
13/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ďábel
Byl to dárek pro dceru. Je moc spokojená, říká teď, že se těší na víkend, až bude vysávat a že to je Ďábel 🤣
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series FC9555/09 Bezsáčkový vysavač
Janas96
26/02/2025
Česká republika
Lepšie som si ani vybrať nemohla .Za mňa top vysavač,doporučujem 10/10 .
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series FC9555/09 Bezsáčkový vysavač
Zuzana K
28/12/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborný vysávač
S vysávačom som zatiaľ veľmi spokojná. Odporučila mi ho kamarátka, ktorá má taký istý vysávač a tiež je s ním veľmi spokojná 😊
Výhody
Veľmi ľahký, výborný ťah pri vysavaní, veľké množstvo vymeniteľných hlavíc na rôzne druhy vysávania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series FC9555/09 Bezsáčkový vysavač
Sací výkon ve srovnání s řadou PowerPro Active, prodávanou v roce 2019. Testováno podle normy IEC 60312. Filtrační výkon testován podle normy DIN EN 60312/11/2008.
Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se štěrbinami (IEC 62885-2).
Úrovně filtrace jsou testovány podle normy EN 60312-1-2017 a odpovídají třídě HEPA 13.