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SilentStar Sáčkový vysavač

Ukončeno

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SilentStarSáčkový vysavač

FC9304/01

SilentStar Sáčkový vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF soubor, 34 MB
  • 13 March 2024

Vychutnejte si klidnou a nerušenou pohodu s vysavačem Philips SilentStar. Díky unikátní hubici SilentSeal podává vysavač při úklidu vysoký výkon s minimálním hlukem.

  • PDF soubor
  • 15 August 2024

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