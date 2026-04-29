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ErgoFit Bezsáčkový vysavač

Ukončeno

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ErgoFitBezsáčkový vysavač

FC9262/01

ErgoFit Bezsáčkový vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF soubor, 3.6 MB
  • 13 March 2026

Pociťte úlevu, kterou vám přináší pohodlnější pozice. Při použití tohoto vysavače se ohýbáte o hodně méně a užijete si většího pohodlí.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

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