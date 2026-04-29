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Marathon Bezsáčkový vysavač

Ukončeno

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MarathonBezsáčkový vysavač

FC9222/01

Marathon Bezsáčkový vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF soubor, 23.3 MB
  • 13 March 2024

Řada Marathon vám nabízí vysoký čisticí výkon díky systému automatického čištění filtru.

  • PDF soubor
  • 30 August 2024

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