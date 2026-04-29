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Marathon Bezsáčkový vysavač
Ukončeno
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FC9222/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Řada Marathon vám nabízí vysoký čisticí výkon díky systému automatického čištění filtru.
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
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