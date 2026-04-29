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PerformerPro Sáčkový vysavač
Ukončeno
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FC9190/01
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EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9190/01 - English (US)
User Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag
Vše (5)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kdy a jak vyměnit sáček na prach u vysavače Philips?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
PowerPro UltimateHubice TriActive MAX
PerformerProTeleskopická trubice
PerformerProKompletní hadice
Lešticí houbička z mikrovlákna
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
HEPA12 filter pro vysavače
HEPA13 filter pro vysavače
PerformerSada filtrů pro vysavače
Trojitý vstupní filtr
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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