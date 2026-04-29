Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vysavače a mopy
Všechny řady
Performer Sáčkový vysavač
Ukončeno
Podpora
FC9164
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Hose
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak poznám, že je prachový sáček ve vysavači Philips plný?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Sáček S-BagPrachové sáčky do vysavačů
Sáček S-bagPrachové sáčky do vysavačů
HEPA12 filter pro vysavače
HEPA13 filter pro vysavače
PerformerSada filtrů pro vysavače
PowerProŠtěrbinová hubice
Malá hubice k vysavači
Hubice Turbo
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips ukazuje, že je sáček na prach plný, i když není
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme